مصرع شخص وفقدان آخر جراء الفيضانات في اليونان

ا ش ا

أعلنت سلطات الإطفاء في اليونان اليوم الثلاثاء، مصرع وشخص وفقدان آخر جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح وسط البلاد وعدد من الجزر.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات حذرت المواطنين من الخروج وحثتهم على البقاء داخل المنازل، فيما حظرت حركة السيارات في مدينة "فولوس" ومنطقة "بيليون" الجبلية وجزيرة "سكياثوس" حتى انحسار العواصف.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المياه غمرت الكثير من الشوارع جراء الهطول الغزير للأمطار المصحوبة برياح شديدة وضربات برق.

يشار إلى أن هذا الطقس القاسي يعقب حرائق غابات كبرى اشتعلت في اليونان على مدار أسابيع أسفرت عن مصرع أكثر من عشرين شخصا ودمرت مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية.