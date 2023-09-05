مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم سيارتين بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 أخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الترامسة بقنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا، وأسفر الحادث عن مصرع حسن عبدالنعيم، 23 عاما، وإصابة محمد حسن، 65 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، وحسن محمد، 19 عاما، كدمات وسحجات بالجسم.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.