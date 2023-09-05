مدير تعليم الدقهلية يترأس لجنة الوظائف الإشرافية لإجراء المقابلات للمتقدمين للإدارة

الدقهلية شريف الديب

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف الإدارة المدرسية (مدير مدرسة ثانوى) وتم إجراء المقابلات بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، قد تم تشكيل لجنة المقابلات برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، وشملت اللجنة هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد حسنين العجمى عميد كلية تربية، والدكتور حازم الألفي مديرعام الخدمات نقيب المعلمين، وعبد الهادى مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية ويكون الاختيار على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.