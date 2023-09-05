محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمحافظة

الغربية عادل ضرة - محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات فى موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بمكتبه بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيرى السكرتير العام للمحافظة ومديرى الإدارات المالية والسكان، الشؤون القانونية لمناقشة مستجدات الأعمال فى تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التى تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح المحافظ، أن مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ستساهم فى إضفاء المظهر الحضارى والجمالى والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وجه رحمى بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.