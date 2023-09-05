اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يعلن دخول 56 مدرسة جديدة العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:42 م
محافظ الشرقية يعلن دخول 56 مدرسة جديدة العام الدراسى الجديد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتمام بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة فى بناء وتنمية المجتمع.
 
جاء ذلك خلال لقائه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث سبل تطوير العملية التعليمية والوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/ 2024.
 
أشار محافظ الشرقية إلى جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، وكذلك الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الحسينية.
 
كما تطرق الاجتماع إلى بحث إجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem فى مدينة فاقوس خلال العام الدراسى 2024/2025، والتوسع فى عدد المدارس بالمحافظة، فضلاً عن بحث سبل سد العجز فى المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسى فى مختلف انحاء المحافظة وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.
 
أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمجهودات محافظ الشرقية فى المتابعة المستمرة لسير إنتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كافة المعلومات الدراسية بسهولة ويسر لحصد مراكز متقدمة فى الشهادات العامة على مستوى الجمهورية، مؤكداً على استمرار الوزارة فى تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بالشرقية باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.
 

الشرقية

تعليم الشرقية

انشاء المدارس الجديدة

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة

تعليم المنوفية تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.. "الأبنية التعليمية": تسليم 17 مدرسة جديدة والانتهاء من تطوير 73 قديمة.. وكيل وزارة التعليم: تشكيل 4 لجان للتأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للطلاب

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:30 ص

15 مدرسة جديدة بالقليوبية تدخل الخدمة التعليمية هذا العام.. و15 أخرى جار الانتهاء منها.. والمحافظ: نستهدف تقليل الكثافة الطلابية وزيادة المسطحات الخضراء.. ومدير الأبنية التعليمية: توفير 494 فصلا جديدا.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:30 ص

الإسكندرية تستعد لاستقبال العام الدراسى.. الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة بإجمالى 82 فصلا بـ57 مليون جنيه لتخفيف الكثافات الطلابية.. وصيانة 19 مدرسة والعمل فى 35 أخرى.. والمحافظ: خطة لإنشاء 25 مدرسة إضافية

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:00 ص

خطة محافظة كفر الشيخ للعام الدراسى الجديد.. صيانة 2298 مدرسة بجميع المراحل التعليمية.. إضافة 33 مدرسة جديدة وصيانة 25 قديمة.. تفعيل دور لجان الأزمات والكوارث لضمان الاستمرارية في الأعمال بكفاءة وفاعلية.. صور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة