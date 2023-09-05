ماء النار شوه عامل أوسيم وابنه الصغير.. الضحية يروى مأساته لـ"اليوم السابع"

كتب بهجت أبو ضيف

لم يتوقع "إبراهيم" عامل الخردة، أن ينتهى به الحال مشوه الوجه، محروق الجسد، يخشى من حوله التعامل معه، نظرات المحيطين به تشعره بالقلق، ولم يتوقع يوما أن ابنه الصغير "عز"، سيتعرض لجريمة بشعة، تنتهي بتشويه وجهه وجسده، بالإضافة إلى فقد إحدى عينيه، نتيجة إلقاء ماء النار عليهما، في واحدة من أبشع الجرائم التي دارت أحداثها في الآونة الأخيرة، بمحافظة الجيزة.

"إبراهيم" عامل الخردة البسيط، كان يسعى للقمة العيش، يواجه مصاعب الحياة، طامعا في توفير حياة كريمة لأسرته، إلا أنه سرعان ما انهارت أحلامه، بعد أن وجد نفسه وابنه يتلقيان العلاج بمستشفى قصر العيني، من الحروق والتشوهات التي لحقت بهما.

يقول "إبراهيم" لـ"اليوم السابع" إن خلافات عائلية مع زوجته حولت حياتهما إلى ما يشبه الجحيم، حاول مرارا تفادي ما ينغص عليهما حياتهما، إلا أن الأمور بينهما دائما ما كانت تسير نحو الأسوأ، حتى وصلا سويا إلى خلاف دمر ما تبقى من حياتهما، تركت زوجته المسكن، وتعرض لأصعب مؤامرة في حياته عقب ذلك.

يروى "إبراهيم" ما تعرض له يوم الحادث قائلا: "تركت زوجتي مسكن الزوجية، وبحثت عنها لدى أسرتها، فأنكروا علمهم بمكان تواجدها، حتى اكتشفت أنها متواجدة بمنزل عمها، ورغم تأكده من مكوثها بمسكنه، التقى بعمها مصادفة في الشارع، وتحدث معه، وسأله عنها، إلا أنه فوجئ بعمها ينكر معرفته بمكان تواجدها".

يستكمل "إبراهيم" تفاصيل المأساة التي تعرض لها، فيقول أنه ترك عمها وانصرف، ثم تلقى اتصالا عقب ذلك يطلب منه الحضور للحصول على أطفاله، وفور وصوله، اكتشف تعرضه لكمين أعده له عم زوجته، حيث ألقى عليه كيسا يحتوى على ماء نار، في الوقت الذي كان يسرع فيه ابنه الصغير "عز" لاستقباله واحتضانه، لينفجر الكيس الذي يحتوى على ماء النار، ويصيبهما سويا بحروق وتشوهات بالوجه وأنحاء الجسد.

يقول "إبراهيم" إنه وابنه يتلقيان العلاج بمستشفى قصر العيني، ويحاول الأطباء علاجهما من التشوهات والحروق التي لحقت بهما، خاصة أن ابنه الصغير "عز" مصاب بحروق فى العين، والذراع، والكتف، وأنحاء جسده، وأثرت الحروق على عينه، وستلازمه آثار تلك الحروق والتشوهات طوال حياته، دون ذنب ارتكبه.

وذكر "إبراهيم" أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، مشيرا إلى أنه وجه الاتهام له، ولسيدة أخرى لتحريضها على ارتكاب الجريمة، أما زوجته فلم يتهمها معتبرا إياها أداة، يتم تحريكها من جانب أفراد أسرتها.