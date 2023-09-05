لجنة الإقامة والإعاشة بجامعة حلوان تجتمع لوضع اللمسات النهائية لأسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

اجتمعت لجنة الإقامة والإعاشة لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالاستعدادات والترتيبات الضرورية لاستضافة هذا الحدث الهام، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات،

و أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد على أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

وفي تصريحاته، أشار رئيس الجامعة إلى أن الأسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاستعدادات الشاملة لضمان تنظيم أسبوع شباب الجامعات بأفضل شكل ممكن، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من الطلاب مما يعزز من تبادل الخبرات والتواصل بين الجامعات المختلفة.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد اجتماع لجنة الإقامة والإعاشة برئاسة الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على دار الضيافة ومطاعم الجامعة لترتيب اللمسات النهائية لتخصيص أماكن إقامة مناسبة كل فئة بالاسم ورقم الغرفة.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .