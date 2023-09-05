"قومي المرأة بكفر الشيخ": توعية 19 ألفا و276 مواطنا خلال حملات طرق الأبواب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الحملة الخامسة لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية د.مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ حملات طرق الأبواب، والتي استهدفت الحملة 19 ألف و276 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى كفر المرازقة والمنشأة الكبيرة والمنشآة الصغيرة ومروة وبلنكومه وميت الديبة والبكاتوش وقليل وشباس عمير وقونه ب 3 آلاف و750 زيارة.

وأضافت شاكر، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، قام بالتوعية فريدة المزين المقرر المناوب، والدكتور ماجده عمر، ورباب ابوالديار، وزينب بسيوني وبمشاركة عدد من رائدات المجلس والمتطوعات .

وأكدت شاكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في الأول من أغسطس، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.