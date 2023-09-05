اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

"قومي المرأة بكفر الشيخ": توعية 19 ألفا و276 مواطنا خلال حملات طرق الأبواب

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:14 ص
"قومي المرأة بكفر الشيخ": توعية 19 ألفا و276 مواطنا خلال حملات طرق الأبواب حملة طرق الأبواب
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الحملة الخامسة لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" بدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية د.مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف وحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة  كفر الشيخ.

 

 وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة  كفرالشيخ حملات طرق الأبواب، والتي استهدفت الحملة 19 ألف و276 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى كفر المرازقة والمنشأة الكبيرة والمنشآة الصغيرة ومروة وبلنكومه وميت الديبة والبكاتوش وقليل وشباس عمير وقونه ب 3 آلاف و750 زيارة.

 

وأضافت شاكر، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، قام بالتوعية فريدة المزين المقرر المناوب، والدكتور ماجده عمر، ورباب ابوالديار، وزينب بسيوني وبمشاركة عدد من رائدات المجلس والمتطوعات .

 

وأكدت شاكر، أن  المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في الأول من أغسطس، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

المجلس القومي للمرأة

حياة كريمة

حملات طرق الأبواب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة