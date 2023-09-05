"فلايت رادار": استئناف عمليات الوصول والمغادرة بـ 3 مطارات فى روسيا

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم تأجيل ما يصل إلى 50 رحلة جوية وإلغاء ست رحلات أخرى في مطارات موسكو في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضحت أنه اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا تقريبًا بتوقيت موسكو تم تأخير ست رحلات جوية وإلغاء اثنتين في مطار دوموديدوفو، وتأخير 17 رحلة جوية وإلغاء أخرى في مطار فنوكوفو، كما تأخرت 23 رحلة جوية في مطار شيريميتيفو، بينما ألغى مطار جوكوفسكي ثلاث رحلات جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين في وقت سابق عن محاولة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على العاصمة الروسية تسبب في توقف الرحلات الجوية بمطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو في موسكو، وتم تدمير الطائرات بدون طيار وهي في طريقها إلى موسكو في المجال الجوي فوق مناطق كالوغا وموسكو وتفير.

وفي سياق أخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم قاذفات صواريخ جراد المتعددة التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، دمرت طاقم هاون أوكراني ومستودع ذخيرة تابع للقوميين الأوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان.

وذكرت الوزارة أنه"عند تلقي الإحداثيات لموقع طاقم هاون وصل الجنود الروس إلى منطقة العمليات القتالية وبعد نشر المركبة القتالية صوبها رجال المدفعية نحو الهدف وتم تدميره " ،مضيقة أنه تم استخدام طائرات بدون طيار للتحكم في الأهداف والمراقبة الجوية.