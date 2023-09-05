اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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غلق باب التقديم الإلكترونى للمدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد اليوم

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:00 ص
غلق باب التقديم الإلكترونى للمدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد اليوم المدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بالمحافظة وذلك لمرحلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائى (G1، مؤكداً على دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50 ٪. 
 
من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن المصروفات الدراسية تترواح مابين 15 : 18 ألف جنيه وفقًا للمرحلة الدراسية رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى ( year 1)، على أن تُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه بالنسبة للمستوى الأول لرياض الأطفال (fs1) يتم قبول الأطفال من سن 4سنوات وحتى 5 سنوات إلا يوم مؤكداً على أن التقديم الإلكتروني للمدرسة يتم من خلال الدخول على هذه الاستمارة:
 

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