ضبط 82 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز

المنيا - حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاسبة المخالفين.

واستعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومى جهود المديرية فى تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 82 مخالفة، منها 74 مخالفة تموينية فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم -عدم وجود سجلات)، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 8 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأى مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة فى سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.