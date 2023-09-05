تحرير 69 مخالفة تموينية متنوعة فى الإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية وبالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية بجميع أرجاء المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث تم تحرير 69 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و19 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و5 محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، و3 محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحلات وبحوزته نصف طن أرز مجهول المصدر، وضبط 300 علبة سجائر مهربة بدون فواتير.

بجانب ضبط أحد مستودعات مواد البناء وبحوزته 10 أطنان أسمنت بدون فواتير، بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط أحد الثلاجات لوجود 10 أطنان مانجو غير مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية، بالإضافة لضبط أحد المخابز البلدية، لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن دقيق، قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز آخر لقيامه بتجميع كمية تقدر بـ 300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم بمركز ومدينة فايد.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية، بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتكثيف الحملات التموينية بشكل يومي لضبط ومراقبة الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار، وضمان تقديم منتجات جيدة وآمنة للمواطنين، ورغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.