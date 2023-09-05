اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3437 علبة سجائر بعدد من مدن كفر الشيخ تباع بأزيد من التسعيرة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:14 ص
ضبط 3437 علبة سجائر بعدد من مدن كفر الشيخ تباع بأزيد من التسعيرة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من علب السجائر المحلية والمستورد، لدى أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر، بعدد من مدن المحافظة، يبيعون بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 3437 علبة سجائر بمدن كفر الشيخ وسيدي سالم والحامول والرياض، تباع بأزيد من التسعيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ،وتولت النيابة التحقيق.

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

مباحث التموين

محافظة كفر الشيخ

بيع السجائر بأزيد من التسعيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة