ضبط 3437 علبة سجائر بعدد من مدن كفر الشيخ تباع بأزيد من التسعيرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من علب السجائر المحلية والمستورد، لدى أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر، بعدد من مدن المحافظة، يبيعون بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 3437 علبة سجائر بمدن كفر الشيخ وسيدي سالم والحامول والرياض، تباع بأزيد من التسعيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم ،وتولت النيابة التحقيق.