ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع حى المنتزة أول بحملة تموينية بنطاق الادارة و التي أسفرت عن تحرير محضرين 2 سوبر ماركت لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم تحرير الكميات التالية 297 عبوة حليب مجهوله المصدر بدون فواتير، 50 عبوة هريسة حارة مستوردة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.