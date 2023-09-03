"التموين" تتمكن من مصادرة 3.5 طن قمح متداول بدون تصريح في الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة تداول الأقماح المحلية.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية.

وقامت إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة والأستاذ نبيل عسكر والأستاذ محمود رضوان مفتشى الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط كميات من القمح المحلى الممنوع والمحظور تداوله إلا بتصاريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

حيث تم ضبط كمية 143 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى 3575 كجم (3 أطنان ونصف) تم مصادرة المضبوطات وتسليمها لأحد المطاحن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.