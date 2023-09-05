صورة اليوم.. استراحات الملك فاروق تستعد لخطة تطوير متكاملة

الأقصر – أحمد مرعى

سحر وتاريخ كبير يتواجد فى قلب استراحات الملك فاروق التراثية في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتى تستعد خلال الفترة المقبلة لدخول أكبر خطة تطوير على يد مشروع تطوير إسنا الذي أنهى تطوير وكالة الجداوى وقيسارية إسنا وبعض المنازل التاريخية بالمدينة، تلك الاستراحات التي زارها الملك فاروق فى شهر نوفمبر من عام 1945 برفقة النقراشى باشا لحضور فعاليات تعلية خزان إسنا وقتها، وأطلقت عليها الأهالى قصور الملك فاروق.

وتواجد داخل مدينة إسنا، 3 استراحات تسمى بإسم الملك فاروق، الأولى منها فى وابورات المطاعنة عبارة عن استراحة من الفئة الأولى وتقع على نهر النيل مباشرة وهو عبارة عن بدروم وطابقين، وتحتوي بعض الأسرة والمقاعد وحمام مصمم على الطراز الملكى يشبه في طرازه حمام قصر عابدين الحالى، ويوجد حالياً بعض المقترحات ليتم تحويله إلى متحف إقليمى، يضم كافة المقتنيات والآثار الخاصة بالاستراحات، إلى جانب عرض محتويات مخزن أبو سعيد، كمعرض متحفى، والاستراحة الثانية فى نفس القرية وتطل على الشاطئ الغربى لنهر النيل، وأنشئت عام 1881، والتي تم تجهيزها لتكون للحاشية الخاصة بالملك، والثالثة يطلق عليها "استراحة البساتين"، وهي متواجدة بقرية طفنيس المطاعنة، وتتبع مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وهى أيضاً من الإستراحات الملكية الخاصة باستراحات الخديوي إسماعيل، التي تم بناؤها في أواخر القرن التاسع عشر الميلادى على شواطئ النيل، ولم يتم إدراجها حتى الآن إلى آثار إسنا، بل ما زالت تابعة لمركز البحوث الزراعية بقرية طفنيس المطاعنة.

ومن جانبه صرح حسين الحداد مدير آثار إسنا وأرمنت، أن الاستراحة الرئيسية زارتها خلال الفترة الماضية أكثر من مرة مسئولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث خطط التطوير بها، حيث إنها عبارة عن قصر تاريخي تم بناؤه في فترة حكم الخديوي إسماعيل، والذي كان قد استخدمه عباس حلمي الثاني، وتوارثه حكام مصر من الأسرة العلوية حتى الملك فاروق، والذي كان يزوره بشكل دائم ويقضي أوقات طويلة داخله، وكذلك عدد من الأمراء من أسرة محمد على إلى ذلك القصر الملكى، حيث كانوا يصلون لذلك القصر عبر استقلال القطار الملكى الذى كان يتوقف عند محطة المطاعنة بقرية الحميدات شرق، ويتواجدون بمقر الإستراحة المخصصة لهم بجوار المحطة، ثم يتوجهون إلى القصر بالمعدية إلى المرسى الملكى المجهز لاستقبال معدية الملوك التى تقلهم.