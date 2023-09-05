اليوم السابع
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صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بالحرص على تكامل إنشاء مدينة العدالة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:38 ص
صحيفة كويتية تبرز توجيه الرئيس السيسي بالحرص على تكامل إنشاء مدينة العدالة الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "وجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي" إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل . 

وتابعت الصحيفة أن الاجتماع تناول أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

 


منظومة التقاضي

الرئيس السيسى

وزير العدل

العاصمة الإدارية الجديدة



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