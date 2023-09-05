اليوم السابع
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شاهد أول صور للقطن قصير التيلة في شرق العوينات.. والحصاد أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:00 ص
شاهد أول صور للقطن قصير التيلة في شرق العوينات.. والحصاد أكتوبر المقبل القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

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على الرغم من الظروف المناخية الصعبة في مناطق شرق العوينات إلا أن زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان تحدت كل تلك الظروف ونبتت بشكل جيد جدا ؛بما يبشر بإنتاجية عالية لا تقل عن إنتاجية الموسم الماضى البالغة نحو 10 قنطار للفدان وهو ما توضحه الصور التي ينفرد بها اليوم السابع في هذا التقرير .

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ومرت تجربة زراعة القطن بظروف مناخية  غير مواتية خلال موسم 2023  حيث ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق ليتجاوز 45 درجه خلال شهر يوليو وأغسطس ، وكذلك الرياح الساخنة بسرعات عالية فى نهاية شهر أغسطس على غير المتوقع فى منطقة جنوب الوادى بشرق العوينات.

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من جانبها نجحت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في مشروع زراعة 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، بعد التغلب على العواصف الجوية وارتفاع درجة الحرارة، والتي أثرت على بعض المساحات المواجهة للرياح وتمت إعادة زراعتها وتجديدها.

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 ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، تحت إشراف الخبير المصرى العالمى الدكتور سعيد عبد التواب، المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالاراضى الجديدة ، حيث أن الزراعات بحالة جيدة ومبشرة بنتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وتوضح الصور التي ينفرد اليوم السابع بنشرها معدلات الانبات التامة والكاملة للزراعات من الاقطان القصيرة ، حيث من المنتظر بدء حصاد الاقطان قصيرة التيلة في أكتوبر المقبل .

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القطن

قطن

القطن قصير التيلة

الاقطان قصيرة التلية

شرق العوينات

زراعة القطن



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