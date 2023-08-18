6 معلومات حول زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى توشكى وشرق العوينات

كتب عبد الحليم سالم

أظهرت نتائج زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقتي توشكى وشرق العوينات نجاح كبيرا نتيجة الإنبات الجيد للزراعات؛ مما يبشر بإنتاجية جيدة جدا لا تقل عن إنتاجية العام الماضى البالغة نحو 10 قنطار للفدان الواحد وبالتالي توفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.

ومؤخرا استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الموقف الحالي لزراعات محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، بالإضافة إلى التجربة الجديدة بزراعة القطن في منطقة توشكى والتي تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر. تعرف على التفاصيل فى 6 ملعومات .

1 - تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي فى منطقة شرق العوينات نحو 1000 فدان.

2 – تبلغ المساحة المزروعة للمرة الأولى الموسم الحالى بمنطقة توشكى حوالي 250 فدانًا.

3 - موسم الجني سبدأ الشهر المقبل والنتائج مبشرة .

4 - الموسم الماضي تم تحقيق إنتاجية حوالى 10 قناطير للفدان.

5 - زرعة القطن قصير التيلة التى تهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان والتي يتم استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

6 - بلغ الوفر المحقق العام الماضي في تكلفة القنطار الواحد مقارنة بالمستورد ما نسبته 20%.