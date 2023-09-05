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رئيس برنامج السكان بنيجيريا: مصر تنظم المؤتمر العالمى للسكان والصحة بشكل رائع

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:43 م
رئيس برنامج السكان بنيجيريا: مصر تنظم المؤتمر العالمى للسكان والصحة بشكل رائع حاج ناصر عيسى كوارا رئيس البرنامج القومي للسكان في نيجيريا
إبراهيم حسان

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أشاد حاج ناصر عيسى كوارا، رئيس البرنامج القومي للسكان في نيجيريا، بالتنظيم الرائع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلا: "مؤتمر رائع يتم فيه تبادل الخبرات والرؤى، وكيفية إدارة ملف السكان والصحة والتنمية".

 

أضاف عيسى كورارا، في كلمته بجلسة "التحديات والفرص" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نيجيريا أحد الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وقد قمنا بتطوير سياسات قومية معنية بالسكان، وتلك السياسات التي تم صياغتها في عام 2022، وكان المستهدف من هذه السياسات خفض الوفيات للأمهات والأطفال وأن يصلوا إلى الصفر بحلول 2030، وأيضا أن نفي بالاحتياجات السكانية المتزايدة، وأن نتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات والقضايا المتعلقة بالأمهات وتمكين المرأة والفتاة".

 

وتابع رئيس البرنامج القومي للسكان في نيجيريا: "نحاول أن نخفض من نسبة وفيات الأمهات على وجه التحديد وتعاونا مع شركاء في التنمية من أجل ذلك، وكذلك استطعنا أن نخفض الكثير من أعداد المواليد التي كانت تتزايد عام بعد عام، ونحن نود أن يكون هناك توفير للخدمات ووضع برنامج لتنظيم الأسرة".


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