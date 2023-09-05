رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يخصص 150 مليار يورو لتعزيز العمل المناخي بأفريقيا

ورحبت فون دير لاين في كلمتها، التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، بـ "قانون تغير المناخ 2023" الذي أطلقته كينيا خلال هذه القمة ويركز بقوة على أسواق الكربون..وقالت:" يشرفني بشدة أن أشارك في هذه المناقشة.

تعد هذه القمة خطوة حاسمة للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" المقبل في دبي، للتأكد من أن صوت أفريقيا مسموع وأن أولويات أفريقيا - القارة الأكثر تأثرا بتغير المناخ - تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب.

اليوم أنا هنا ليس فقط للاستماع إليكم، بل أيضًا لتقديم عرض أوروبا بأن تكون حليفتكم في مؤتمر "كوب-28" والعمل معًا بشأن جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال. لأنه مهما بدت قارتانا مختلفتين، فإننا نتقاسم نفس المصالح عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي".

وأضافت:" أنه عندما تتعلق أولويات أفريقيا بأمور تنمية الاقتصاد وانتشال أكبر عدد ممكن من الناس من الفقر، فإن حقيقة الأمر أن قضايا العمل المناخي تعد جزءًا من الحل. نعم فإن أفريقيا أصبحت جزءًا من الحل بفضل إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والمواد الخام المهمة التي تمتلكها والطبيعة والتنوع البيولوجي والقوتك العاملة الشابة، لذلك، فهي قادرة على المساعدة في تنظيف نظام الطاقة العالمي وسلاسل التوريد، مع إنشاء الوظائف الجيدة والفرص الاقتصادية التي يطلبها الشعب الأفريقي. لذلك، فهي شراكة مربحة للجانبين تعود بالنفع على أفريقيا وأوروبا والعالم. على سبيل المثال، سوف تكون الفوائد المترتبة على توسيع قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا هائلة. ومن خلال تسريع التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أن تتضاعف الوظائف في قطاع الطاقة في أفريقيا بحلول عام 2030. ويمكن لأفريقيا أن تنتج ما يكفي من الطاقة النظيفة ليس فقط لتزويد القارة بالطاقة ولكن أيضًا للتصدير إلى الخارج. يمكن أن يكون العمل المناخي أحد المحركات الرئيسية للنمو في أفريقيا".

وتابعت فون دير لاين أنه لتحقيق هذه الغاية، تحتاج أفريقيا إلى استثمارات ضخمة. وتريد أوروبا أن تكون شريكتكم في سد هذه الفجوة الاستثمارية. ولهذا السبب فإن نصف خطتنا الاستثمارية البالغة 300 مليار يورو، والتي تندرج تحت استراتيجية البوابة العالمية، تدعم ضخ استثمارات كبيرة من بين ذلك إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا، فضلًا عن مبادرة المليار يورو بشأن التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود في أفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر "كوب-27" بمصر. وتعد البوابة العالمية فريدة من نوعها في المشهد الاستثماري العالمي. نحن لسنا مهتمين فقط باستخراج الموارد. نريد أن نتشارك معكم لإنشاء سلاسل قيمة محلية في أفريقيا. نريد أن نشارك التكنولوجيا الأوروبية معك. نريد الاستثمار في مهارات العمال المحليين. لأنه كلما كنتم أقوى كموردين، كلما قامت أوروبا بتنويع سلاسل التوريد تجاه أفريقيا، وكلما تمكنا من إزالة المخاطر عن اقتصاداتنا. وناميبيا، على سبيل المثال، تعمل الآن على بناء صناعة جديدة للهيدروجين، فضلا عن سلسلة قيمة للمواد الخام، بالشراكة مع أوروبا. وفي وقت لاحق سوف نبرم مع الرئيس الكيني ويليام روتو شراكة هيدروجينية جديدة بين كينيا والاتحاد الأوروبي بهدف مواصلة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبدعم كامل من برنامج فريق أوروبا. وهذه أخبار طيبة بالنسبة لأفريقيا وأوروبا على حد سواء.

مع ذلك، أكدت فون دير لاين أن الأموال العامة من الاقتصادات الكبرى، على الرغم من أهميتها، ليست كافية..وقالت: لهذا السبب نحتاج إلى نقل الحوار حول تمويل المناخ إلى المسرح العالمي خلال فعاليات "كوب-28". واسمحوا لي أن أعرض ثلاث نقاط محددة ستتم مناقشتها هنا في نيروبي لتمهيد الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أولًا جذب الاستثمار الخاص إلى أفريقيا وثانيًا بشأن تسعير الكربون وثالثًا تحديد أهداف عالمية لتحول الطاقة.

وذكرت أنه فيما يتعلق بالنقطة الأولى: سيتطلب التحول الأخضر حجمًا غير مسبوق من الاستثمار. ولن يكون التمويل العام كافيا. لذلك، سيتعين تعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع. وهنا، أصبح من المعترف به على نطاق واسع أن السندات الخضراء تشكل جزءاً من الحل. ولهذا السبب طرحنا للتو اقتراحًا جديدًا لجذب الاستثمار الخاص يطلق عليه اسم مبادرة السندات الخضراء العالمية. ونحن نعلم أن الاقتصادات الناشئة قد تواجه عقبات في الوصول إلى أسواق رأس المال. ولكن يمكننا تغيير ذلك. تمتلك أوروبا أكبر سوق للسندات الخضراء وأكثرها تقدمًا في العالم. نحن على استعداد لمشاركة خبراتنا مع أفريقيا حول كيفية تطوير أسواق السندات الخضراء الخاصة بها. وفي الوقت نفسه، سنضغط على جانب المستثمرين. وبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والدول الأعضاء، نخصص مليار يورو لتخفيف مخاطر الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة. ويمكن أن يساعد ذلك في جذب ما يصل إلى 20 مليار يورو من الاستثمارات المستدامة. لذا، دعونا نعمل معًا لبناء وتنمية أسواق السندات الخضراء في أفريقيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هناك حلًا آخر من شأنه أن يفتح موارد ضخمة للعمل المناخي في أفريقيا..وقالت: المسألة تتعلق بتسعير الكربون. أعتقد أن تحديد سعر للانبعاثات الكربونية يشكل إحدى أكثر الأدوات التي بين أيدينا كفاءة وفعالية. لأنه يعزز الابتكار من قبل القطاع الخاص ويجعل الملوثين الثقيلين يدفعون ثمناً عادلاً. ولأن الإيرادات يمكن أن تدعم التحول النظيف في البلدان النامية. لذلك، نعتزم مناقشة المزيد من التفصيل في الجلسة القادمة. دعونا نعمل معًا ونقدم مقترحًا لتسعير الكربون العالمي في "كوب-28".