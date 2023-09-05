اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 05:32 م
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حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.. صور

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:57 م
حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج.. صور جانب من الحفل
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة الأولى  لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور النميري  علام زناتي عمبد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بتواجده وسط خريجى الكلية ومشاركته 120 طالبا وطالبة من ثلاثة أقسام مختلفة فرحتهم بالتخرج، معلناً تعيين 9 طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية، مؤكداً أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أصبحت شريك أساسي في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتي الميادين.

ووجه النعماني شكره للدكتور النميري الزناتي وإدارة الكلية وكوادرها البشرية، لجهودهم و دورهم في النهوض بالعملية التعليمية، لتأهيل طلاب الكلية ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد عمران علي أن إدارة الجامعة تحرص علي إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور قادر علي النهوض بالمجتمع، للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، داعياً الخريجين إلى ضرورة البحث والإطلاع لتحقيق التفوق والنجاح بحياتهم العملية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وهنأ الدكتور النميري علام في كلمته خربجي الكلية وأولياء أمورهم، مضيفاً أن يوم التخرج يعد يوم الحصاد و نقطة فاصله في حياة كل طالب، مؤكداً ان الكلية من الكليات الوليدة التي تتناسب مع عصر الرقمنة و استطاعت في فترة قصيرة أن تواكب التطورات السريعة  تكنولوجيا المعلومات، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، متمنياً للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق ليصبحوا شباباً داعمين لوطنهم ومجتمعهم.

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تكريم الطلاب (1)
 
تكريم الطلاب (2)
 
تكريم الطلاب (3)
 
تكريم الطلاب (4)
 
تكريم رئيس الجامعة ونوابه (1)
 
تكريم رئيس الجامعة ونوابه (2)
 
تكريم رئيس الجامعة ونوابه (3)
 
تكريم رئيس الجامعة ونوابه (4)
 
تكريم طلاب من قبل رئيس الجامعة (1)
 
تكريم طلاب من قبل رئيس الجامعة (2)
 
تكريم طلاب من قبل رئيس الجامعة (3)
 
تكريم طلاب من قبل رئيس الجامعة (4)
 
جانب من حفل التخرج اليوم (1)
 
جانب من حفل التخرج اليوم (2)
 

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