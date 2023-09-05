جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق 4 متهمين للمفتى لقتلهم جارهم بسبب شارع

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الأولي، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، في قضية محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل جارهم والشروع في قتل شقيقه، وإضرام النيران في مسكنه بسبب خلافات بينهم علي قطعة أرض زراعية باحدي القري التابعة لمركز الرياض للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 3026 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، والمقيدة برقم 582 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وجري إحالة "محمد احمد هلال "، 29 عامًا، عامل عادي، و"احمد محمد هلال"، 54 عامًا، عامل زراعي، و"حمادة جمعة شحاتة"، 23 عامًا، عامل عادي، و" اعتماد عبد المنعم مرسي "، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، حيث تبين أن المتهمين الأربعة قاموا في يوم 30 أغسطس 2022 بدائرة مركز شرطة الرياض قتلوا المجني عليه "ش.ع.ع.م.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم ا المصمم علي ذلك، وأعدوا لجريمتهم أدوات "شوم"، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه.

وأوضح قرار إحالة المتهمين أنه عند مشاهدة المتهمين للمجني عليه كال له المتهم الأول عدة ضربات علي رأسه ومناحي جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

كما اقترنت تلك الجناية وتلتها جناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه "م.ع.ع.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.