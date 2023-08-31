رئيس جامعة القناة يشكل مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اليوم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أعضاء مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، حضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور ناصر مندور، التهنئة لهم لاختيارهم ضمن فريق العمل للمشاركة في تنفيذ أهداف الوحدة، وتحقيق الرسالة المطلوبة من إنشائها.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ أعمال وبرامج وخطط الوحدة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تناول الشكاوى و البيانات بسرية كاملة، ومراعاة خصوصية اللقاءات، و تقديم التوعية اللازمة و المطلوبة لحل المشاكل و الشكاوى، والعمل على تقديم الدعم المناسب للسيدات المتعرضات للعنف بأي شكل من أشكاله، ورد حقوقهن.

ويذكر أن تشكيل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة جاء كالآتي

الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة و رئيس الوحدة.

الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عضوا.

الدكتور محمد عبد النعيم محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عضوا.

الدكتورة اعتدال عباس حسانين الأستاذ المتفرغ بكلية التربية قسم علم النفس التربوي - المدير التنفيذي للوحدة.

الدكتورة داليا منصور حامد عميد كلية الطب البيطري - عضوا

الدكتورة ريمان أحمد عبدالعال وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة - عضوا.

الدكتورة هبة الله محمد الدناصوري الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بقسم وقاية النبات - عضوا.

الدكتورة هادية عادل عبد الرحيم المدرس بكلية التربية قسم علم نفس التربوي - عضوا

الدكتورة ألاء نورالدين الشرقاوي المدرس بكلية التربية قسم علم نفس التربوي - عضوا

الدكتورة هناء السيد أمين المدرس بكلية التمريض قسم التمريض الباطني والجراحي - عضوا

محمد صالح أحمد المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية - عضو قانوني

الدكتورة سحر سالم عبد المجيد رئيس إذاعة القناة بالإسماعيلية - عضو خارجي

مها رياض عجلان محامية و إعلامية بتلفزيون القناة - عضو خارجي

وأشارت الدكتورة اعتدال عباس المدير التنفيذي للوحدة إلى أن اللقاء شهد عرض خطة الأنشطة المرتبطة بالوحدة على رئيس الجامعة من أجل اعتمادها و تنفيذها خلال العام الدراسي.