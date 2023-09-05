تقبيل حيوانك الأليف ليس آمنًا.. اعرف السبب

كتبت ميرفت رشاد

امتلاك حيوان أليف يرتبط بالعديد من فوائد الصحة العقلية والجسدية ، إلا أن حيواناتنا الأليفة يمكن أن تؤوي أيضًا أمراضًا معدية يمكن أن تنتقل إلينا أحيانًا، بالنسبة لمعظم الناس، فإن الخطر منخفض، لكن البعض، مثل النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الحيوانات ، من المهم معرفة المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وفقا لما نشره موقع " sciencealert".

ما هي الأمراض التي يمكن أن تحملها الحيوانات الأليفة؟



تسمى الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان بالأمراض حيوانية المنشأ ، ومن المعروف أن أكثر من 70 من مسببات الأمراض التي تنتقل من الحيوانات الأليفة يمكن أن تنتقل إلى البشر، يمكن أن تنتقل الأمراض من خلال ملامسة اللعاب وسوائل الجسم والبراز، أو بشكل غير مباشر، مثل ملامسة الفراش أو التربة أو الطعام أو الماء الملوث.

تعد الكلاب والقطط مستودعات رئيسية للعدوى حيوانية المصدر والتي تسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات ، تعد الكلاب المصدر الرئيسي لداء الكلب الذي ينتقل عن طريق اللعاب.

تحمل الكلاب أيضًا عادةً بكتيريا Capnocytophaga في أفواهها ولعابها ، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص من خلال الاتصال الوثيق أو العضات، لن تمرض الغالبية العظمى من الناس، لكن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب أحيانًا عدوى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مما يؤدي إلى مرض شديد وفي بعض الأحيان الوفاة.

يمكن للقطط أيضًا في بعض الأحيان أن تنقل العدوى من خلال العضات والخدوش، بما في ذلك مرض خدش القطط ، والذي تسببه بكتيريا بارتونيلا هنسيلاي .

كما تم ربط تقبيل الحيوانات الأليفة بالعدوى الحيوانية المنشأ ،في إحدى الحالات ، أصيبت امرأة في اليابان بالتهاب السحايا بسبب عدوى الباستوريلا ، بعد تقبيل وجه كلبها بانتظام، غالبًا ما توجد هذه البكتيريا في تجاويف الفم لدى الكلاب والقطط.

كما أن الأطفال الصغار أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات تزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الحيوانات - مثل وضع أيديهم في أفواههم بعد لمس الحيوانات الأليفة، كما أن الأطفال أقل عرضة لغسل أيديهم بشكل صحيح بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.

أهم النصائح لعدم انتقال المرض من الحيوان الأليف:



هناك عدد من ممارسات النظافة الجيدة وتربية الحيوانات الأليفة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض. وتشمل

-اغسل يديك بعد اللعب مع حيوانك الأليف وبعد التعامل مع الفراش أو الألعاب أو تنظيف البراز

-عدم السماح لحيواناتك الأليفة بلعق وجهك

-الإشراف على الأطفال الصغار عندما يلعبون مع الحيوانات الأليفة وعند غسل أيديهم بعد اللعب مع الحيوانات الأليفة

-ارتداء القفازات عند تغيير صناديق القمامة أو تنظيف أحواض السمك

-إبعاد الحيوانات الأليفة عن المطبخ (خاصة القطط التي يمكنها القفز على أسطح تحضير الطعام)

-مواكبة الرعاية البيطرية الوقائية، بما في ذلك التطعيمات وعلاجات الديدان والقراد

-اطلب الرعاية البيطرية إذا كنت تعتقد أن حيوانك الأليف مريض.