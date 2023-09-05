تعليم الغربية: تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس

الغربية مصطفى عادل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور مديري عموم المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، موجهي عموم المواد والأنشطة بالتعليم العام والفني، مديري المراحل والنوعيات بالتعليم العام والفني، مديري إدارات مراحل رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي ، المدارس الرسمية والدولية ، التعليم الخاص ، التربية الخاصة ، التعليم المجتمعي، تكافؤ الفرص، التعليم التجاري ، التعليم الصناعي، التعليم الزراعي، التعليم المزدوج، مديري التناسيق عام وفنى بالمديرية، مدير إدارة الجودة بالمديرية، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، مدير إدارة التدريب بالمديرية، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، مدير إدارة اللامركزية، مدير إدارة الأمن، مدير إدارة الأزمات.

وهنأ وكيل الوزارة، الحضور باقتراب بداية العام الدراسي الجديد، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وعام دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق، مقدماً الشكر لقيادات المديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023.

و تناول وكيل الوزارة عدداً من النقاط الهامة والرئيسية خلال الاجتماع، أهمها التأكيد على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والتأكيد على إعادة توزيع المعلمين، وتنفيذ كافة أوامر النقل والندب على مستوى الإدارات التعليمية، وتفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية العام الدراسي، مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل على أن يتم الانتهاء من كافة حركات النقل والندب قبل 10/9/2023.

كما أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 6/9/2021 بشأن تنظيم الانشطة التدريبة للارتقاء بالتنمية المهنية للسادة العاملين في الحقل التعليمي وتعظيم الفائدة من أثر التدريب، مؤكداً أيضاً على تكثيف المتابعات لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة على أن يتم تركيز خطط المتابعة على المدارس التي بها مشاكل فنية أو سلبيات مع موافاة إدارة المتابعة بالمديرية بتقرير أسبوعي عن موقف المتابعة وما تم ازالته من سلبيات أولا بأول.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية 2023/2024 وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولاً بأول، كذلك الانتهاء من الحصر الدقيق لأعداد أجهزة التابلت المطلوبة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى تفعيل مبادرة "يالا صيانة" بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب لصيانة الأثاث ودهان الفصول والسبورات، والتأكيد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة كالدهانات، وصيانة دورات المياه، والزجاج، وأعمال الكهرباء، قبل بداية العام الدراسي، وصرف مخصصات اللامركزية، والتأكيد على نظافة المدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء ونظافة خزانات المياه وصيانتها بصفة دورية والتأكيد من سلامة البوابات والملاعب وتطهير الفصول.

كما أكد "حسن" على تفعيل مجموعات الدعم على مستوى الإدارات لجميع المراحل والإعلان لها في أماكن ظاهرة بالمدارس وكذلك الإعلان لها على صفحات الإدارات والمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والممكنة لجذب الطلاب وعودتهم للمدارس، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي وحظر استخدام العقاب البدني أو النفسي للطلاب، وكذلك تفعيل وتطبيق التعليمات الخاصة بالأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني مع التأكيد على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن وعقد ندوات تثقيفية للطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالأمر الإداري الصادر من المديرية بعدم تغيير الزي المدرسي تخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، والتأكيد على تنفيذ تعليمات الامن والسلامة بجميع المدارس وكذلك المتابعة المستمرة لصلاحية طفايات وخطوط الحريق من قبل السادة مديري عموم الادارات والسادة مديري المدارس، والتأكيد على تفعيل لجنة الازمات والكوارث داخل جميع المدارس بجميع المراحل والنوعيات وتفعيل دور مسئولي الامن بالإدارات والمدارس لتأمين المنشأة التعليمية، كذلك التنسيق مع السادة رؤساء المراكز والمدن وإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات من أمام بوابات المدارس والمجاورة لأسوار المدارس ومخاطبة الأحياء لنقل المرخص منها الى مكان بديل ورفع مستوى النظافة والتجميل في محيط المدارس، والتأكيد على ازالة كافة التشوينات والرواكد الموجودة المدارس والتي قد تشكل خطرا على الطلاب والعاملين.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع، بالاهتمام بجميع فئات ذوي الهمم من العاملين والطلاب ممن وهبهم الله سمات وإرادة مميزة وتقديم كافة سبل الدعم والتشجيع والتحفيز لهم، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام لتحقيق الانضباط داخل جميع المدارس.