وكيل تعليم الغربية يوجه باستئناف مبادرة "يلا صيانة" للأثاث المدرسي بجميع الإدارات

الغربية – مصطفى عادل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بقيادات المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة استئناف مبادرة "يلا صيانة" والتي تم إطلاقها العام الماضي، لصيانة وإصلاح ودهان الأثاث المدرسي، تمهيداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، ووجه الإدارات التعليمية للبدء فوراً في حصر الآثاث وتجهيزه، وتوفير كافة الخامات اللازمة بالمدارس، وإشراف التعليم الفني على تنفيذ المبادرة التي ستتم فعالياتها بجميع مدارس التعليم العام والفني.

وكان قد أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بدء فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية، والتي تشرف عليها إدارة التدريب بالغربية، داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، حيث يستهدف تدريب مجمع لمعلمي اللغة الفرنسية لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

وأضاف "حسن"، أن التدريب مستمر حتى الثلاثاء 5سبتمبر الجاري، حيث يتم تدريب معلمي اللغة الفرنسية في 10 قاعات على مستوى المحافظة تحت إشراف ومتابعة من الجانب الفرنسي، وحضور دعاء على عبد العاطي، خبير المناهج ورئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، و صابرين صديق، موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، و طارق موسى، منسق المشروع بالغربية، و محمد سعد مطر، المراجع التقني بالغربية، و حسين شوقي، موجه اول غرب طنطا، و محمود أحمد أبو العنين، موجه عام اللغة الفرنسية بكفر الشيخ، و جمال محمد علي صيام، موجه عام اللغة الفرنسية بالمنوفية، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ويهدف المشروع ترفل TREFleلدعم وتطوير وتنمية وتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية الاعدادية كلغة اجنبية ثانية