تعليمات جامعة حلوان الأهلية لطلاب (ستيم - STEM) ومدارس النيل الدولية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن نتيجة تنسيق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم STEM & ومدارس النيل الدولية الذين سبق لهم التقدم على موقع التقديم الالكتروني للجامعة (أيقونة ستيم & أيقونة النيل ) على الرابط :

app2.helwan.edu.eg/hnu.

ودعت جامعة حلوان الأهلية جميع الطلاب الذين سبق لهم التقدم على الموقع الالكتروني للجامعة ( أيقونة ستيم / أيقونة النيل)ضرورة الدخول على الموقع لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم.

وبالنسبة للطلاب المرشحين للجامعة من هذه الفئة من المدارس الثانوية عليهم احضار ملف التقديم الخاص بهم متضمنا (اصل الشهادة الثانوية باللغة العربية ستيم فقط - أصل الشهادة الثانوية باللغة الانجليزيةستيم والنيل - اصل شهادة ميلاد الرقم القومي - صورة بطاقة الرقم القومي - طباعة استمارة الترشيح من على موقع القبول) لاستلام كود مالي لدفع المصروفات الادارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

ويرجي العلم أن الطالب المرشح الذي سيتخلف عن الحضور للجامعة خلال المهلة المقررة له على الموقع سيتم إلغاء ترشيحه وترشيح طالب أخر غيره من قائمة الانتظار، وعلى جميع الطلاب المرشحين تحمل مسئوليتهم في ذلك.

ويؤكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الأهلية ان عمليات المراجعة والتنسيق لباقي الشهادات الثانوية (الأزهر /الشهادات المعادلة العربية/ الشهادات المعادلة الاجنبية) تسير على قدم وساق نظرا لما تحتاجه هذه النوعية من الشهادات من مراجعة دقيقة وشاملة من قبل مكتب القبول بالجامعة، ومن قبل أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للنسب المحجوزة لنوع وبلد كل شهادة من هذه الشهادات، علما بأنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق كل شهادة من هذه الشهادات طبقاً للجدول الزمني المقرر لها.