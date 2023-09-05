تحرير 1094 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1094 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1094 مخالفة مرورية، بينها 475 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و510 مخالفات متنوعة، وضبط 13 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير مخالفتين ملصقات، و82 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.