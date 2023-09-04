اليوم السابع
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ضبط 101 ألف و377 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:49 ص
ضبط 101 ألف و377 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 101377 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 28366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
وتمكنت القوات من ضبط 1286 مخالفة السير بدون تراخيص و9 مخالفات موقف عشوائى، وضبط 12266 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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