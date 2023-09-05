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بولندا: وصول 27 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 04:30 م
بولندا: وصول 27 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة الشرطة البولندية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء وصول نحو 27 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 15.27 مليون لاجئ.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 25 ألفا و600 أوكراني غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 13.55 مليون شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

بولندا

اللاجئين

الحرب الاوكرانية

روسيا



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