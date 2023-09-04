وحذر الوزير من أن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قرر إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية التى طالما مثلت تهديدا على حرية الدول المجاورة"، مضيفا أن الرد الوحيد والأمثل على تلك التهديدات يكمن في تقوية الجيش البولندى، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية اليوم الاثنين .

وتابع بلاشتشاك أن الحكومة تعمل على زيادة عدد جنود الجيش وتسليحه بأفضل المعدات، مضيفا أن تلك طالما كانت السياسة المستديمة للحكومة ومهمته الرئيسية كوزير دفاع للبلاد.

يشار إلى أن تصريحات وزير الدفاع البولندى جاءت خلال وجوده فى مدينة "بيرون" لحضور مراسم تعيين قادة جدد لعدد من المناطق العسكرية.