اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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بوتين يدعو للاحتفال بالذكرى الـ80 لنصر روسيا بالحرب العالمية الثانية بشكل مهيب

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:12 م
بوتين يدعو للاحتفال بالذكرى الـ80 لنصر روسيا بالحرب العالمية الثانية بشكل مهيب بوتين
أ ش أ

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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025، بشكل مهيب ومشرق ورسمي.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اللجنة المنظمة للاحتفالات، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية هي ملء جميع الفعاليات بمحتوى عميق والبدء بإعدادها من الآن.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "إن عدو روسيا ليس الشعب الأوكراني بل المجموعات النازية غير الآدمية وأتباعهم" .. مشيرا إلى ضرورة الكشف عمن رفعتهم السلطات الحالية في أوكرانيا إلى مستوى الأبطال، واصفا إياهم بالقتلة والدمويين.

 


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روسيا



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