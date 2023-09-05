اليوم السابع
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بلاغ عن تسرب غاز بشقة فى بولاق والمعاينة تكشف: مبيد حشرى سبب الرائحة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:49 م
بلاغ عن تسرب غاز بشقة فى بولاق والمعاينة تكشف: مبيد حشرى سبب الرائحة الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة رجال طوارئ الغاز لشقة أبلغ مالكها عن وجود تسرب غاز بها، في بولاق الدكرور، أن الرائحة خاصة بمبيد حشري، دون وجود تسريب للغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وجود تسرب غاز داخل شقة في بولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، والاستعانة برجال طوارئ الغاز، وبمعاينة الشقة، تبين عدم وجود تسريب للغاز، وأن الرائد المنتشرة بالشقة خاصة بمبيد حشري.

تم الاستماع لأقوال مالك الشقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


تسرب غاز

مبيد حشري

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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