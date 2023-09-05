بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ فى كينيا

كتبت هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعد قليل اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على هامش مشاركته فى احتماعات قمة إفريقيا للمناخ، المستشفى القبطى فى كينيا.

وعلى هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

وفى هذا الصدد، رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.