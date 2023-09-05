انطلاق المؤتمر الدولي السنوي الـ70 بشرم الشيخ ودهب بعنوان "طب الأسنان الأخضر"

انطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر السنوى الـ٧٠ لطلاب طب الأسنان تحت عنوان " طب الأسنان الأخضر " من مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة نيو جيزة وجامعة الإسكندرية ومجموعة من المنظمات الدولية. فى الفترة من ١ وحتى ٩ سبتمبر الجارى. بمشاركة ٢٥ دولة هم مصر والمغرب وتونس ولبنان وتايوان وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك الشعبية ولاتيفيا وروسيا وفلسطين والمانيا والأردن وكردستان وسويسرا وغواتيمالا والسويد وتركيا والعراق وألبانيا واليابان وفرنسا وباكستان وكازاخستان والسودان.

حضر المؤتمر الدكتور. محمد الحمامصى نقيب أطباء الأسنان بجنوب سيناء ودكتورة مريم الأحمدى رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدولية لطلاب طب الأسنان والدكتور محمد صبرى الأمين العام للمؤتمر والدكتور. أحمد عادل عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

يهدف المؤتمر التثقيف والتوعية المهنية والعلمية لطلاب حول العالم وزيادة الوعى بين ممارسات طب الأسنان وتعليمهم كيفية تغيير روتينهم اليومى اتجاه سير عمل مريح وصديق للبيئة من أجل ممارسة طب أسنان صديق للبيئة فى المستقبل فى ضوء اتجاه الدول للحفاظ على البيئة. ويتخلل المؤتمر مسابقات علمية تختبر المستوى العلمى لدى المتسابقين.

قالت دكتورة مريم الأحمدى رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية للعلوم." تمنينا أن ننظم المؤتمر السنوى لنسخته الـ٧٠ على أرض مصر. فكان أخر مرة يقام على أرض مصر سنة ٢٠٠٨ منذ ١٥ سنة. نحن نسعى أن نساهم فى جعل مصرنا الحبيبة فى القمة ولا ننكر دور المسئولين اللذين ساهموا فى إقامة المؤتمر على أرض السلام شرم الشيخ.