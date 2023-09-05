اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى إمبابة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:44 م
السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى إمبابة اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع توكل عسران بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

 

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

 

 


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الحماية المدنية

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