اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين فى مدينة نصر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:28 م
السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين طاهر وأمانة سر محمد طه.
 
النيابة أسندت للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر ثان، وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم داخل سيارته ويقوم بالتدخين، وبإيقافه وتفتيشه عثر معه على 10 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

ترويج المخدرات

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المستشار حسن فريد

المستشار حسن فريد رئيس المحكمة



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