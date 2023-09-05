الزراعة: فول الصويا ودوار الشمس والكتان أهم المحاصيل الزيتية فى الزراعة التعاقدية

كتبت أسماء نصار

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، ندوات توعوية حقلية بمراكز أخميم والمراغة حول أهمية الزراعة التعاقدية ، حيث تم مناقشة دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة في النهوض بالمجتمع الريفي وزيادة الدخل للمزارعين وتم خلال الندوة إبراز أهم المحاصيل التعاقدية خاصة المحاصيل الزيتية: فول الصويا، دوار الشمس والكتان.

‫أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.

أضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت الوزارة بطفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية و فى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم انتاج تقاوى عام 2021 حوالى 45 الف طن من التقاوى المعتمدة حيث كانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%.

وأكد القصير على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما أشاد "القصير" بجهود الباحثين والعاملين بالإدراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.

يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة عام 2018 50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعتة لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.