الرئيس الكورى الجنوبى: كوريا الشمالية تمثل تهديدا مباشرا لدول الآسيان

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قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول" إن البرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية المتطورة بشكل مستمر، تشكل تهديدات مباشرة ووجودية للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية قبل زيارة جاكرتا للانضمام لسلسلة من اجتماعات قمة متعلقة بدول الآسيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى تعاون أوثق مع دول المنطقة للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية، وحث على الوحدة بين دول الآسيان للرد بحزم على التهديدات، بهدف نهائي يتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشددا على أهمية السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلاً "إن ذلك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسلام والاستقرار العالميين".

كما دعا إلى إعادة التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والصين واليابان إلى المسار الصحيح، قائلا "إنه يأمل في أن يصبح التعاون بين الآسيان وشركاء الحوار الثلاثة في شمال شرق آسيا أقوى".

ومن المقرر أن يغادر يون إلى إندونيسيا في وقت لاحق من اليوم في جولة يزور خلالها أيضا الهند في وقت لاحق من الأسبوع للانضمام لقمة قادة مجموعة العشرين.