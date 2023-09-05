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الرئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء برئاسة المجلس القومى للسكان

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:30 ص
الرئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء برئاسة المجلس القومى للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دفع جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "أتصور المجلس القومي للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكثر من أجل مواجهة الزيادة السكانية.. ومحتاج أقل ما يمكن أن نعزز دوره خلال المرحلة دي.. لتحقيق شكل من أشكال النجاح".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: "دولة رئيس الوزراء مسئول.. رئيس المجلس في المرحلة دي.. لكن بقول تاني الدولة كلها لازم تشارك.. الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة.. المثقفون والمفكرون.. محتاجين الحكومة.. ومنظمات المجتمع المدني.. الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية".

 


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