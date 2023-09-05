الرئيس السيسي: مصر قادرة على الصمود فى مواجهة أزمات عالمية كبيرة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يتفق مع الحرية المطلقة للمواطنين في الإنجاب في ظل الظروف الحالية، متابعا: "أنا مش متفق مع موضوع الحرية المطلقة فى موضوع المواطن والإنجاب.. لالا.. لو كان الحرية المطلقة والناس تستحمل وتسكت ماشي.. الناس عاوزة تعيش.. كل حاجة بتتحسب ولها مطالب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: "عاوز أقول لينا كلنا.. علشان يعرفوا أن الدولة المصرية رغم كل التحديات اللى بيتكلم عليها الدكتور خالد عبد الغفار.. قادرة تصمد في مواجهة أزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد وما نتج عنها من أزمات عالمية".

وتابع الرئيس السيسي: "في النهاية بقول لينا كلنا.. الضيوف اللى مش عندهم المشكلة دي في بلادهم.. بكل تأكيد تكون هناك مشكلة عكسية.. الدولة اللى عندها زيادة سكانية لها تأثير وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة.. ازاي هنعمل تعليم جديد وينتج عنه مفيش فرص تشغيل جيدة.. طب لو مفيش صحة جيدة هل المواطن هيعيش حياة جيدة.. يادوب تسد الحاجات الأساسية.. هل ده معقول؟".