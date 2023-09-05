الرئيس السيسي: الزيادة السكانية الكبيرة أحد أسباب خروج الناس فى 2011

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "لما الصينين عملوا الكلام ده فى عام 1968 وحققوا نجاحات وأطلقوا أكثر من طفل بعد ما حققوا النجاح ضبطوا النمو السكاني تاني لأكثر من طفلين.. وأول مرة يحصل تراجع في عدد السكان في الصين وتراجع في النمو.. ده اتحقق بايه وفى كام سنة.. في نفس المدة تقريبا.. قدروا ينفذوا البرنامج.. محتاجين نقدر ننفذ البرنامج.. هو وعي بس؟".

وتابع الرئيس السيسى حديثه خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: "لا .. ممكن المواطن عارف المشكلة بس ما اخد الخطوات.. ويتصور ويقول "مجتشي عليا".. ويقول "مجتشي على الأسرة دي.. انا بتكلم عن المواطن.. مش شايف تأثيره على أسرته الصغيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الزيادة السكانية المشكلة الكبيرة وسبب كبير من أسباب التحديات في 2011.. هو الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة مقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة مكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك".