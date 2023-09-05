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الرئيس السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:25 ص
الرئيس السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، متابعا: "أنفقنا هذا المبلغ وفيه ناس كانت بتقول بلاش ننفق الأموال دي لتطوير البنية الأساسية.. طب ازاي ومفيش استيعاب للنمو السكاني.. والناس عاشت على كده سنين طويلة بس وضع الدولة غير طبيعي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية: "في عام 2011 تحركت الناس علشان التوصيف اللى قالهم أن الدولة مش قادرة تعمل التغيير ده للمواطنين .. التغيير في مصر بأننا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة نعمل سوا من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها.. طب ما زي ما حصل ونعمل ثورة.. والدولة تأن أساسا وتخسر 400 مليار دولار تاني.. في وقت أحوج ما يكون إلى دولار.. هناك ارتباط بين اللى بنتكلم فيه والزيادة السكانية وخروج الناس في 2011.. لو مكنش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة دي مكنتش حست أنه مفيش صحة كويسة وتعليم كويس.. وتشغيل كويس.. ودولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقة للمواطنين".

 


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