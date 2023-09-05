اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:06 ص
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة الرئيس السيسي يلتقط الصورة التذكارية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية، مع المشاركين فى المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة.

 

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

 

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

 

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

المؤتمر العالمي للصحة

وزارة الصحة

مؤتمر الصحة العالمى



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:00 ص

الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد قليل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:50 ص

المؤتمر العالمى للصحة والسكان ينطلق بعد قليل برعاية الرئيس السيسى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:32 ص

أحد الحاصلين على العقود المؤمنة بسيناء: إنجاز كبير وشكرا للرئيس السيسى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:07 م

مجدى علام: مبادرات الرئيس السيسى تضع أفريقيا فى الاهتمام الأول

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة