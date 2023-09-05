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الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد قليل

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:50 ص
الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، حيث ينطلق المؤتمر خلال الفترة من 5 – 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وذلك على هامش المؤتمر.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.

 


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