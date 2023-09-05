اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس الأوكراني يزور خط الجبهة قرب مدينة باخموت شرقي البلاد

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 06:18 م
الرئيس الأوكراني يزور خط الجبهة قرب مدينة باخموت شرقي البلاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، التقى الجنود الأوكرانيين الذين ينفذون العملية الهجومية حول مدينة "باخموت" شرقي البلاد.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن زيلينسكي زار الكتائب المحاربة في إطار رحلة عمل إلى منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه ناقش احتياجات الوحدات والتي من بينها تزويد قذائف مدفعية، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي على خط المواجهة، ومركبات إجلاء، ومعدات الحرب الإلكترونية.

كما سلم الرئيس الأوكراني، أوسمة إلى الجنود الذين وصفهم بالمحاربين في قطاع باخموت.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدمًا طفيفًا باتجاه الجنوب والشمال الغربي لباخموت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سيطرت القوات الروسية على المدينة في شهر مايو الماضي من هذا العام.

 


الرئيس الأوكراني

باخموت

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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