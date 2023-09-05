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الحوار الوطنى يواصل جلساته لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى.. اليوم

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:00 ص
الحوار الوطنى يواصل جلساته لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى.. اليوم الحوار الوطنى
كتبت إيمان علي

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يواصل  الحوار الوطن، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي، جلسة للجنة الدين العام بشأن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، وتنظر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، في جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن.

وعلى الجانب الآخر تطرح لجنة الصناعة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات الحوار الوطنى التى عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، شهدت انعقاد 44 جلسة من بينهم 16 جلسة فى المحور السياسى و13 جلسة فى المحور الاقتصادى و15 جلسة فى المحور المجتمعى، وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.


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الرئيس السيسي

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جلسات الحوار الوطنى

المحور الاقتصادي

الصناعة

القطاع الصناعى

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