محافظ الدقهلية يقرر اعتماد المخطط التفصيلى لـ14 قرية بأجا

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باعتماد المخطط التفصيلي لعدد 14 قرية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهو القرار الذي يحمل قرار رقم 587 لسنة 2023، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقـة المجلـس التنفيـذي للمحافظـة بجلـسته رقـم (1 ) المنعقـدة بتاريخ 1/3/2023 على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لعدد (14) قرية بمركز ومدينـة أجـا وذلـك طبقًـاللمخطط الاستراتيجي العام لتلك القرى.

المادة الأولى يعتمد المخططات الت فصيلية لعدد (14) قرية تابع ة للوحـدات القرويـة بمركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لتلك القرى وهى :

قرى (برج نور الحمص – بقطارس - ديـرب بقطـارس - كفـر ديـرب

بقطارس - منشاة الأخوة) التابعة للوحدة المحلية بقرية برج نور الحمص .

قرى (عزب العرب - نوسا الغيط) التابعة للوحدة المحلية بقرية نوسا الغيط .

قرية (تلبنت أجا) التابعة للوحدة المحلية بقرية نوسا البحر .

قرى (البهوفريك - شبرا البهو - قرموط البهـو ) التابعـة للوحـدة المحليـة

بقرية البهو فريك .

قرى (الدير - شنيـسة - منـشاة عبـد النبـي ) التابعـ ة للوحـدة المحليـة

مـادة 2 يتم العمل بالمعايير الخاصـة بـالمخطط التفـصيلي طبقًـ ا للأسـس

والاشتراطات التالية :

-1 الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي والالتزام بمفتاح الخريطة .

-2 المحافظة علي جميع العروض للشوارع التي تزيد ع لـى م فتـاح الخريطـة

حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقً ا لعروض الـشوارع المـذكورة

في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليـات

القوات المسلحة .

-3 الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلي