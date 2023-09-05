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التعليم العالى: ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:23 ص
التعليم العالى: ندب الدكتور كريم همام مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية الدكتور كريم همام مستشارًا للوزير للأنشطة الطلابية
كتب: محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور كريم همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مستشارًا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، ومديرًا لمعهد إعداد القادة بحلوان.

 وفى سياق متصل، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أكد على اهتمام الوزارة بدعم التعاون مع كافة الشركاء الفاعلين على المستويين المحلى والدولى، فى قضايا التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتبادل الخبرات فى مجال البحث العلمى من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية والتخلص من النفايات الضارة، وتوفير موارد للطاقة النظيفة، تنفيذًا لإستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بالدور المجتمعى الفعال لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى تطوير أساليب وخطط حديثة على أسس علمية لمواجهة قضايا البيئة، وكذا العمل على نشر الوعى البيئى بين طلاب الجامعات، وداخل المجتمعات المحيطة.

 وفى هذا الإطار، أعلن الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات توقيع اتفاق تعاون بين المركز وشركة تكنولوجيات المياه البريطانية watercycle technologies، بحضور الدكتور حمدى مأمون عبد الغفار الباحث بقسم المعالجة الكيميائية والكهربية، الدكتور أحمد عبدالكريم الشريك المؤسس والمدير التكنولوجى للشركة.

 


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الانشطه الطلابيه



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